宋逸民所屬「藝啟發光」教會遭藝人阿Ben指控涉嫌逃漏稅，而宋逸民也公開勞報單回應，但近日卻有許多前教友接連出面爆料，並提供陳維齡募款奉獻的影片，接著更爆出白家綺老公吳東諺也是當中的推手，對此，小甜甜也發聲回應了。

藝人阿Ben日前在社群上爆出宋逸民教會涉嫌逃漏稅，當時小甜甜業在該則貼文下留言「人真的要行在光中，謊言一說再說，神必出手！」引發討論，如今根據《三立新聞網》報導，小甜甜受訪被問及此事時透露，目前與阿Ben一樣交由國稅局處理，接著她表示，教會給的收據與實際奉獻金額不符，常理來說收取奉獻的單位應主動向國稅局申請幫他們抵稅。

然而，原預計在過年前開庭的離婚官司，小甜甜也透露，之後開庭定會出席，並解釋上次之所以未成功開庭，是因為宋先生突然打電話取消，且她的律師致電過去宋先生也沒接。

事實上，宋逸民與老婆陳維齡今年初才現身記者會澄清，絕對不可能強迫任何教友來做分期奉獻，並特別說明，什一奉獻是聖經的教導，並強調每個人都是按著自己心意奉獻「絕對不可能有任何強迫或規定，我在教導中也會清楚告訴所有弟兄姊妹，沒有感動而不奉獻完全沒有關係」不過近期卻陸續遭前教友提供的影片打臉，對此，宋逸民皆未做出回應。