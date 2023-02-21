被封為「北一女神」的女星蔡瑞雪，在就讀台北市第一女子高級中學就因甜美外型而受到矚目，參加節目《校花點點名》並前往南韓受訓成為短暫的練習生而爆紅，回台後便積極經營網紅事業。而經常透過社交平台與粉絲互動的她，20日在社群媒體上分享第一次嘗試溜輪鞋的照片，但穿著短版上衣的她肚子卻有個明顯的紅點，原因曝光後也令網友驚呼她的好身材。

蔡瑞雪20日在個人IG上PO文，表示「第一次溜滑輪～還好沒跌倒，肚子上的紅點，是最後一張照片不小心刮到的」而在一系列照片中，只見蔡瑞雪當天穿著一件灰色的削肩短版背心，搭被低腰牛仔褲，開心的在溜冰場上開心擺出這種動作，大方露出纖細的小蠻腰與結實的腹肌曲線；最後一張照片，則是她停車後因車門離牆面太近，她為了穿越出來而被車燈給刮到肚皮，不過她極力吸住的腰部曲線也令網友看了相當震驚，紛紛表示「你的腹肌太好看了」、「最後一張太扯」、「瑞雪真的很漂亮，瑞雪的身材超好的！！超漂亮」、「這個腰，我沒了」、「尬的，腹肌超美」、「腹肌還是那麼強」吸引超過2.8萬人按讚。

事實上，蔡瑞雪除了積極經營YouTube頻道及社交媒體外，近日她也登上綜藝節目《飢餓遊戲》，並在節目中展現自然又率性的一面，同樣受到大眾好評，知名度不斷提升。