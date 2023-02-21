今年四技二專特殊選才入學聯合招生分發錄取結果今天公告，參加分發人數583人，最後錄取370人，其中青年儲蓄帳戶組125人、技職特才及實驗教育組245人(含願景計畫21人、資安人才2人)，總分發錄取率為63.5％。

特殊選才管道著重考生多元專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就，不採學測及統測成績。112學年度四技二專特殊選才入學聯合招生，分別設有「青年儲蓄帳戶組」及「技職特才及實驗教育組」，招生名額各提供455名及469名，共計924個招生名額。

為照顧經濟弱勢學生升學機會，112學年經教育部核准「願景計畫」，計有3所國立科技大學，共27個系科(組)、學程於「技職特才及實驗教育組」提供49個外加名額，招收低收入戶或中低收入戶身分之招生名額。

另配合教育部推動之「資安學研人才培育計畫」，112學年度起符合資安人才外加名額招生校系科(組)、學程，在「技職特才及實驗教育組」於該校系科(組)、學程名稱之後加註「資安人才」辦理招生，計有20所招生學校，共39個系科(組)、學程提供104個名額。

「青年儲蓄帳戶組」提供106學年度起參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案之「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」且完成2年或3年計畫之青年申請參加。「技職特才及實驗教育組」則提供符合招生校系所訂定之專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就之學生選擇參加。

技專校園招生委員會聯合會說，今年合資格報名考生計750人，其中青年儲蓄帳戶組145人、技職特才及實驗教育組605人(含願景計畫39人、資安人才5人)。

技專校院招生委員會聯合會表示，取錄取生必須於2月24日12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。已辦理完成報到手續之錄取生一律不得再參加今年各項聯合招生作業。