國人期待已久的普發6000元現金，因朝野各黨團先前協商時有部分條文未能取得共識，今（21）日在立法院上演表決大戰，經約2小時的表決後，《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》三讀通過，經費上限為3800億元，施行期間至2025年12月31日止。

立法院今上午歷經2小時表決大戰，21日三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，明定特別預算經費上限為新台幣3800億元，適用項目除了普發現金、減輕就學貸款、振興藝文產業外，也將挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司，施行期間至2025年12月31日。

民進黨立委鍾佳濱受訪預估，今天條例通過後，總統公布實施，最快4月中以後有機會能普發現金；不過，表決現場國民黨堅持發放1萬元現金，國民黨立委李德維說，特別條例希望是越快越好，還稅於民不能拖，實現越久就越能拖，國民黨所提出的施行期間至2024年5月19日，希望在蔡英文總統任內就能解決。

李德維批評，民進黨的版本是到2025年12月31日，且主張在此以前出現的人都能拿到現金，但特別預算有特殊性，應該在相關時效內快速完成。