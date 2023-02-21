神卡回歸！發卡破百萬的台新銀行FlyGo信用卡及@GoGo信用卡(簡稱雙狗卡)權益再升級。FlyGo信用卡主攻旅遊交通產業，祭出最高回饋5％、海外刷卡最高3％無回饋上限；@GoGo信用卡持續支持網購及行動支付提供最高3.8％高現金回饋。此外，考量到民眾消費力逐漸提升，雙狗卡卡友每月回饋的合計金額更升級至最高NT$2500。只要於2023年3月31日前新戶申辦，其回饋更達到最高10％，對新卡友與既有卡友來說都是大利多。

台新銀行FlyGo信用卡的旅遊交通最高5％回饋，囊括熱門航空「華航、長榮、星宇」、交通「高鐵、中油」到訂房(票)「雄獅、易遊網、可樂、Klook」，每月最高享NT$1500加碼回饋額度，海外消費(含網購)更是最高3％回饋無上限。此外，為因應民眾旅遊行程增加，FlyGo信用卡更是額外提供最高NT$3000萬平安險，國內、國外行程皆享有保障。

長期受到民眾網購、行動支付消費所偏好預設的@GoGo信用卡，除了延續熱門五大網購「蝦皮、momo、Yahoo、PChome、Amazon」及四大行動支付「LINE Pay、全支付、台新Pay、全盈＋Pay」加碼回饋，本次更新增全聯「全支付」，皆享有最高3.8％回饋，同時回饋額度更提高至NT$1000。本次升級雙狗信用卡回饋機制、拓展加碼產業版圖，涵蓋全消費場景，提高加碼額度，完整滿足民眾多元的購物需求。

台新銀行搭配雙狗卡升級，凡信用卡新戶於2023年3月31日前網路申辦雙狗信用卡，精選通路大方提供最高10％回饋，若是申辦FlyGo信用卡消費達檻，還可再享頂級卡才有的「海外旅遊醫療險保障」一年；不限新朋友、老朋友，只要使用雙狗信用卡達檻，還有機會抽到iPad Air、Apple Watch等好禮。台新銀行雙狗信用卡貼近民眾需求、提供全方位優惠，致力成為民眾最佳消費好夥伴。