基隆市長謝國樑21日宣布，他將在今年中的基隆市議會提出追加預算，將納入他在競選期間提出的青年電動機車政策，預計編列超過1萬輛電動機車預算，若一切順利，預計今年下半年將可交車，提供民眾申請。

謝國樑表示，經過市政會議討論，基隆市政府將在今年中提出的追加預算案中，納入青年電動機車政策。經過與主計單位及財政單位討論後，將編列超過1萬輛以上電動機車預算，向基隆市議會提出追加預算，若一切順利，市府也將透過採購中心與政風處的廉政平台進行專案採購，最快下半年將可讓民眾申請。

謝國樑強調，青年電動機車的採購，包括地方補助3萬元、中央經濟部能源局7千元，以及環保署汰舊換新補助的2千或4千元，約莫在4萬元左右。目前已有電動機車廠商有與基隆市府合作意向。

至於外界擔心這項政策是否可能會對基隆市政府的財政造成重大負擔，謝國樑強調，經過財政與主計單位的計算，今年即使推動青年電動車政策，仍可還債超過1億元以上。

謝國樑表示，青年電動機車預算通過後，符合條件的青年朋友便可向市政府提出申請，拿到電動機車後，便可以開始做公益活動。至於後續若有民眾拿了機車卻不做公益，相關的細節及配套還有待市府進一步討論。目前將由環保局負責預算編列，社會處負責公益義工的推動，教育處也將進行下一代孩子們進行永續及公益相關的教育推動。

謝國樑也說，他21日晚間9時，也將在臉書開直播，向社會大眾報告青年電動機車政策的進度，也聽取民眾的意見。

謝國樑強調，目前已與多家主要電動機車廠牌進行接觸，強調這項政策是業者增加市占率最好機會，希望業者來投標參與。另外，外界也擔心青年電動機車的規格會較為陽春，謝國樑說，在進行採購時，市府將會透過政風處的廉政平台，在價格及規格之間，選擇安全、效能好、快，但不要太快的電動機車，為青年朋友做出最佳評選。

謝國樑表示，青年電動機車將提供符合以下條件的民眾提出申請，包括：78到92年次、入籍基隆滿3年，擁有機車駕照滿1年、汰舊換新優先的民眾。