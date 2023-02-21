位在花蓮南區的台北榮民總醫院玉里分院，20日與北區門諾醫院簽署醫療合作契約書，透過雙方合作聯盟之力，平衡花蓮南北差距，提升偏鄉病患就醫品質。（北榮玉里分院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣地形狹長，交通不便，醫療資源分布不均且多集中在北區，導致中南區城鄉健康不平等，長期堅守偏鄉居民健康的台北榮民總醫院玉里分院，20日與北區的門諾醫院簽署醫療合作契約書，透過雙方合作聯盟之力，平衡花蓮南北差距，提升偏鄉病患就醫品質。

北榮玉里分院創立於1957年，服務逾60年間除提供全人醫療照護服務，更與北榮鳳林分院守護醫療較弱勢的中南區患者，不過花蓮幅員遼闊，但交通不便，加上醫院位處偏遠，以致院內人才招募及留任不易，成偏鄉醫療最棘手的問題。

北榮玉里分院為消弭偏鄉健康不平等的窘況，20日與門諾醫院在醫療合作及學術交流會議上，由雙方院長共同簽署醫療合作契約書，及肺癌早期偵測疑似異常個案轉介合作意向，透過合作聯盟，強化雙院醫師支援及轉診合作，雙方共享臨床、醫事技術及地方醫務動態，對病患的治療、追蹤等相互討論，協力對轉診、轉檢病患提供連續性的照護。

兩院除在臨床醫療合作，同時也會在教學研究上攜手，包括醫師、醫事人員教育訓練，學術研究合作與互惠，教學軟硬體資源共享，促成地方人才培育及醫學研究進步，盼能藉此替鄉親健康福祉盡更大的心力，創造雙方與就醫民眾三贏局面。

北榮玉里分院表示，後疫情時代，密切與花東地區醫院交流合作，盼能加速花東醫療領域整合，提升周邊地區醫療水準。此次與門諾醫院合作，是展現院際間緊密連結的決心，使台灣東部能提升病患就醫品質，使在地鄉親健康受到最妥善的照顧，不再是醫療匱乏的區域。