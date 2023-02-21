台北市政府發言人現由副秘書長王秋冬代理，今上午北市府市政會議後，王秋冬出面受訪表示，今天一切運作如常，市政會議上市長蔣萬安感謝台北市搜救大隊執行土耳其賑災國際人道救援任務非常成功也非常辛苦，不只是蔣萬安，其實全台灣民眾都感謝他們。 王也強調發言人只是統稱，全台北市政府包含各局處首長都是市府發言人。

王秋冬表示，台北市政府運作機制尤其發言人機制，其實有一段時間運作滿順暢的，但基於不斷求新的精神會不斷精進，他會讓發言人制度更好，當然北市府每一名成員從工友開始每一位都有機會也必須為市府相關政策做說明讓民眾更加了解，所以發言人只是統稱，全台北市政府包含各局處首長都是市府發言人。

至於市府未來會不會再另謀發言人，王表示，市府的政策因應外面狀況隨時會做改變，重點是由誰說明，剛剛提到每一位局長都很適合發言，同仁們在工作中也可以告訴市民工作狀況。至於臨時被指派作為代理發言人，王則表示，昨天下午被告知，但之前就有參與相關運作，所以最高原則就是把市府工作情形如實透過沒替，傳達給台北市民甚至全國民眾知道。

至於蔣萬安上午僅表示，很謝謝羅旺哲擔任發言人期間協助市府團隊，他非常認真努力，很感謝他。