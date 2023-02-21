55歲台語金曲歌后詹雅雯近兩年身體頻出狀況，對人生有新的感悟，去年年底還去到日本旅遊散心，在上月19日才剛回到台灣。近日她悄悄現身白沙屯媽祖進香活動，祈求自己身體健康萬事平安，而她也被眼尖的信徒發現，力讚她：「天后氣色不錯，媽祖保佑妳，加油！」

詹雅雯近年深受病情所苦，罹患帕金森氏症的左腦中度萎縮，在今年4月開過腦動脈瘤手術，當時住加護病房的她因大量失血昏迷，在鬼門關前走一遭，還被醫生警告「隨時會死」，所幸她一直以樂觀正面的心態面對。

隨著身體症狀越來越多，不適感越來越加深她意識到人生「唯有當下」，想做什麼要趕快去做，「再『等』～可能就沒有力氣出門了！」，之後便把握時間，到日本散心約一個月左右，並分享所見趣聞，直至上月才回台灣。

近日白沙屯媽祖進香活動詹雅雯也悄悄參加，並被一位帶著兒子的信眾認出，幾人一起開心合照，該信眾也將照片發到臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」，並表示：「天后氣色不錯，媽祖保佑妳，加油」，讓許多網友十分感動，也紛紛留言祝福詹雅雯可以身體健康。