花蓮衛生局派員監控網購商品，查處是否涉及誇大違法。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

網購發達，網路上買化妝品相當多，還有許多商品強調瘦身減肥，花蓮縣衛生局去年查處網路違規案件近千件，其中最多就是化妝品廣告虛偽誇大，依法可開罰4至20萬元，已有業者被罰，衛生局提醒民眾注意，有疑慮可到衛福部或向衛生局查詢。

化粧品衛生安全管理法修正後，提高相關罰款，花蓮縣衛生局監看食品、藥品、醫療器材及化粧品網路廣告，去年查處932件、裁罰31件產品，裁處案件中，27件化粧品廣告涉虛偽誇大，可開罰 4至20萬元；4件食品廣告誇張不實，依食品安全衛生管理法可罰4至400萬元罰鍰

衛生局長朱家祥表示，在查處案件，以誘人誇大的詞句居多，有「減肥瘦身」、「改善免疫力」、「改善視力」、「解毒」、「美白」、「抗癌」、「護肝」等；化粧品「淡斑」、「消炎（痘）」、「修復受損肌膚（除疤）」、「消除皺紋」等詞句，提醒民眾謹記「停、看、聽」三大原則。

朱家祥提醒，看到誘人誇大與涉及醫療效能廣告，先「停」下來，「看」清楚產品是否有完整中文標示、廠商資訊、賣家資訊等；「聽」取正確資訊，切勿輕信誇大不實或宣稱醫療效能之廣告，避免傷財又傷身。也呼籲業者勿以身試法。

對購買的食品、藥品、醫療器材及化粧品有疑慮或發現可疑違規產品時，可至衛生福利部食品藥物管理署網頁(http：／／www.fda.gov.tw／)公告資訊查詢，或於上班時撥打花蓮縣衛生局食品服務專線03-8224750、藥政服務專線03-8226959諮詢或撥1999消費者服務中心申訴。