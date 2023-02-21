克里姆林宮20日表示，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅可能與俄羅斯總統普丁在莫斯科會面。

美國之音引述美聯社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，「我們不排除」普丁會見正在俄羅斯首都訪問的王毅的可能性。培斯科夫還稱讚俄中關係為「多層面的，本質上為結盟的」。

王毅訪問莫斯科之際，正值美國總統拜登週一突訪烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面，在俄羅斯入侵一周年前夕凸顯美國對基輔的支持。

王毅前往俄羅斯之前，在周六與美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議上舉行場邊會晤。布林肯會後發推特指出，他再次就中國向俄羅斯在烏克蘭的行動提供支持發出警告，這些支持包括協助莫斯科逃避西方制裁。

中國曾表示，中俄戰略合作「沒有止境，沒有禁區，沒有上限」，也明確拒絕批評俄羅斯的行為，反而指責美國和北約挑釁克里姆林宮，並批評懲罰性的對俄制裁。中俄兩國共同舉行過一系列軍事演習，顯示兩國在與美國關係緊張的情況下日益密切的防務關係。