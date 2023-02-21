新北市交通局公布228連假10處匝道10到12時易塞。（新北市交通局提供）

228連假將至，新北市交通局整理易壅塞路段與時段，包括國1的台64、65五股段、泰山新五路、三重重陽路、林口文化一路；國3的台64中和、台65土城、中和中正路、三峽路興路，還有國5的石碇文山路，車多時段落在10時至13時間，建議提前或中午過後出發。

交通局指出，今年228連假，交通局推出「228連假新北交通資訊懶人包」，提供連假期間國道及各賞花景點交通資訊，讓民眾可一次掌握交通狀況，避開塞車享受春遊。

交通安全科科長林碧芬表示，228連假期間適逢櫻花期，想要欣賞淡水天元宮櫻花的民眾，建議搭乘台北捷運至淡水捷運站或搭乘淡海輕軌至淡金北新站，再轉乘866、875、876及877線公車前往，省去開車找停車位的麻煩。

另安坑輕軌已於10日通車並至3月12日試營運，試營運期間每日上午10時至下午6時開放免費試乘。

交通局指出，計畫利用四天連假返鄉出遊的民眾，國道連假第一天25日0時至12時，以及26日的5時至12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向的用路人可避開封閉時段改為下午出發，或改走台9線。

另25日6時至12時，國1內湖至頭份路段，及國3木柵至香山路段南向入口實施高乘載管制；收費措施部分，連假25日至28日的0時至5時均暫停收費，可多加利用，但不要疲勞駕駛。

交通部公路總局228連假期間推出87條中長途國道客運票價優惠，以及48條台灣好行路線電子票證半價優惠，若搭乘高鐵、台鐵及國道客運於10小時內轉乘在地客運，可享有基本里程或1段票優惠。

而新北易壅塞風景區則有深坑老街、淡水老街、八里老街、烏來、三峽老街、九份老街、金瓜石黃金博物館、鶯歌老街及陶瓷博物館園區，風景區停車場中午過後陸續滿場，建議民眾先查詢停車資訊。