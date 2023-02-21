（新台灣國策智庫提供）

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新台灣國策智庫今發布2024總統大選最新民調，民調結果顯示，民進黨賴清德不論在與國民黨朱立倫、民眾黨柯文哲對比，或是與國民黨侯友宜、柯文哲對比皆會勝出，但對於最後總統大選的勝利者，有38.7％認為國民黨會獲勝，36.1％認為是民進黨。

根據新台灣國策智庫的最新民調，結果顯示，2024總統大選，若是賴清德、朱立倫、柯文哲的三腳督，支持度將分別是46.3％、12.3％、29.2％；若是賴清德、侯友宜、柯文哲三腳督，支持度則為39.7％、30.5％、20.4％；若是賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘的四腳督，將是38.0％、22.5％、16.0％、16.4％，郭台銘的參選與否將會影響非綠陣營的選票。

對於國民黨與民進黨內的可能候選人，民調也指出，在民進黨內，有67.3％的同意蔡英文總統會支持賴清德參選；另有32.9％的人同意蔡英文總統支持行政院長陳建仁。

國民黨部分，43.8％的民眾認為朱立倫投入2024總統選舉的機率「高」，另有49.9％的民眾認為若侯友宜的總統民調高於朱立倫，朱立倫「會」支持侯友宜參選總統。

民調另外還顯示， 33.8％民眾認為柯文哲代表民眾黨參選總統，對民進黨較有利、28.4％認為對國民黨較有利；但是當問到若柯文哲確定不會當選的棄保議題，有49.9％的柯文哲支持者將轉而支持國民黨候選人、21.9％轉為支持民進黨候選人。

這份民調也另外問及陳內閣上任以來的表現，滿意的民眾有48.8％，不滿意的則為21.5％。

凱達格蘭基金會執行長陳致中分析，以總統大選的部分來看，民進黨內目前相較國民黨是定於一尊的情況，民眾會期待蔡英文總統表態支持賴清德；國民黨的部分，認為朱立倫挺侯友宜的部分近5成，相對較低，也顯示黨內互打、無法整合的情況下，是國民黨的危機之所在。

陳致中說，柯文哲的角色較特別，雖然認為柯出馬對民進黨有利的人較多，但若發生棄保的狀況，又有49％的選票會流向國民黨的候選人，所以柯文哲若出馬對於民進黨是否有利，還有待觀察。

本次民調由趨勢民調公司執行，調查對象為戶籍在臺閩地區22個縣市、年滿20歲的一般民眾。調查方法為市內電話調查，調查時間自112年2月13日到112年2月15日的晚上18：30~21：30；抽樣方法為分層比例隨機抽樣法， 共完成1093份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點，樣本代表性分析則依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。