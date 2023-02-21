副總統賴清德最新財產申報，其妻名下有10張儲蓄型保單，累積已繳保費折合新台幣為2700萬餘元。（圖／翻攝自廉政專刊）

監察院今天發布最新一期廉政專刊，副總統賴清德申報存款為250萬餘元，與上次申報相比增加98萬餘元，另有債務1507萬為房貸；前行政院長蘇貞昌去年11月1日在任內，所申報的存款為2034萬餘元，較前次申報的相比增加489萬餘元，並累積已繳的保費總額為1435萬9830元。

賴清德與配偶吳玫如的最新財產申報中，存款共250萬3910元，較上次申報的152萬元，增加約100萬元；另累積已繳保險費折合新台幣總金額2709萬1681元，還有債務1507萬4935元為房貸，與前次所申報的房貸數額1681萬234元相比，房貸減少了173萬餘元。

至於持有土地、建物方面，賴清德申報台南市安平區金城段的各1筆土地、建物。土地面積為189.23平方公尺，取得價額為2442萬元、建物面積為458.96平方公尺，取得價額為838萬元，所有權人皆為賴清德；另有一輛Toyota CAMRY汽車，登記在吳玫如名下。

另外，根據財產公布資料，蘇貞昌與太太詹秀齡的存款共2034萬496元，增加了489萬7050元，並累積已繳的保費總額為1435萬9830元，共有10筆土地、4筆建物，其中5筆土地、3筆建物已信託，另有1輛TOYOTA汽車。

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花兩人名下擁1房產，總價達1.38億；2人共有1577萬2831元的存款，較去年增加328萬8814元；235萬6903元的有價證券，至於保險累積已繳保費折合新台幣總金額為1134萬7303元；另原本兩人還有因購置不動產有87萬。