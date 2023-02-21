據兩名知情人士透露，未來幾天公司可能還會再宣布，在其它國家進行數千人的進一步裁員。

愛立信上一次大裁員是在2017年，當時該公司裁減了數千名員工，並專注於研發，以便拉動公司扭轉虧損。

該公司在過去幾個月一直與員工進行討論，商討如何削減成本。

愛立信一位發言人表示，目前該公司已經與瑞典工會就如何管理裁員達成了一致性意見；該公司打算透過自願性方案進行裁員。

該公司稍早時曾表示，由於包括北美等部分市場的需求放緩，公司計畫到2023年底之前削減成本90億瑞典克朗(約合8.8億美元)。