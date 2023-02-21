稍早前必和必拓股價一度下跌近3%，報47.11澳元，創下1月6日來新低。

●財報

過去一年來，中國嚴格的清零防疫政策阻礙經濟活動並削弱需求，導致鐵礦砂價格從高點回落。此外，全球礦商也面臨成本飆升，以及勞動力市場吃緊帶來的挑戰。

必和必拓公布，上半年度繼續營業部門之可歸屬基本獲利（underlying profit attributable from continuing operations）為66億美元，較前一年度同期的97.2億美元大減32%，並落後分析師預估的68.2億美元，主要因銅和煤礦事業的獲利意外疲弱。

這家全球最大的上市礦業公司在智利佔地廣大的巨型銅礦場Escondida因為道路封鎖而供貨中斷。

該公司宣布期中股利為每股90美分，雖然縮減40%，但超出分析師預估的每股配發88美分。

●法說會

必和必拓表示，由於邊際生產成本不斷攀升，我們認為某些大宗商品的底價將較新冠疫情爆發前「明顯上漲」。

上半年度通膨對該公司造成的衝擊達到10億美元，主要來自於柴油成本上漲。必和必拓表示，通膨的滯後性以及勞動力市場持續吃緊，勢必將影響2024財年的成本基礎。

必和必拓表示，去年開始的全球大升息將導致已關發國家的經濟增長大幅減緩。

雖然上半年處境艱難，但必和必拓表示，隨著中國這個全球第二大經濟體與最大金屬消費國重啟經濟，並試圖重振其債台高築的房地產業，該國有望成為大宗商品需求穩定的來源。

必和必拓執行長Mike Henry表示，必和必拓對中國經濟的信心，來自於從今年初以來看到「新芽不斷冒出」，例如新增貸款、房價和商業信心調查等，「那裡有很多因素給了我們信心，我們將看到中國國內經濟加速成長」。

RBC Capital Markets分析師表示，必和必拓上半年的業績表現「出奇地糟」，這是一個強力指標，凸顯出通膨環境給礦商帶來的挑戰。

財富管理公司Fat Prophets分析師David Lennox表示，我們給予必和必拓「持有」（hold）評級，因為其股價已處於歷史高點，該公司必須做得很好才能證明這個價位是合理的。