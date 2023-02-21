世界先進董事會決議擬配息4.5元，持平去年新高水準，惟盈餘配發率僅約48.27％、降至近19年低點。世界先進將於今（21）日下午召開線上法說，股價開高走揚2.46％至95.8元，早盤維持約2％漲勢，領漲晶圓代工族群。三大法人20日回補買超112張。

世界先進2022年第四季合併營收95.73億元，季減28.17％、年減24.84％，稅後淨利24.79億元，季減35.16％、年減33.28％，每股盈餘1.51元，均為近7季低點，仍創同期次高。毛利率39.22％、營益率25.72％，分創近7季、近9季低點。

世界先進先前法說時預期，由於消費電子終端市場需求疲弱，導致稼動率下滑，預估去年第四季營收將降至95～99億元，季減25.7％～28.7％，毛利率降至39％～41％間，營益率降至25.5％～27.5％間。實際營收表現達財測低標。

累計世界先進2022年合併營收516.94億元、年增17.62％，營業利益178.06億元、年增26.27％，稅後淨利152.8億元、年增達29.28％，均連3年創高，每股盈餘亦創9.32元新高。毛利率46.28％、營益率34.45％，優於前年43.58％、32.09％，雙雙再創新高。