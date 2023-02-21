談到台灣整體市場來說，陳啟蒙表示，三星期望可以透過Galaxy S23系列的上市，扮演市場活絡的誘因，儘管現在可能不會看到爆炸性的成長，但是相信對銷售金額會有一定貢獻，對於年成長20%相當樂觀。另外，三星今年在台灣推出的產品全數均會是5G手機。

上周OPPO在台灣市場端出首款摺疊機，是繼三星之後，第二家在台灣市場推出摺疊機的手機業者，對此，陳啟蒙表示，樂見於其他品牌一起擴展不同型態的產品市場，對於競業得加入「樂觀其成」，相信很多市場都是需要和消費者溝通。惟話鋒一轉，陳啟蒙仍舊對自家摺疊機的市場實力充滿信心，他表示，品牌在高規旗艦市場更顯重要性，三星跨入台灣摺疊機較早，售後服務很有經驗，所以對三星下半年摺疊機在台灣的表現依舊深具信心，看到摺疊機卻可以吸引到非Android陣營用戶以及更年輕的消費者，擴展更大利基市場，相信未來三星在摺疊機的領先優勢會持續下去。

三星Galaxy S23旗艦系列新機自2月7日開放預購起，立即掀起搶購熱潮，今日三星開放首波預購民眾優先取貨，除可第一時間到手新機羨煞眾人，還可獲得豐富多樣的預購好禮。針對購買頂規Galaxy S23 Ultra機種的消費者，三星則再加碼排隊禮最高3000元郵政禮券。