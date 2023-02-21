為了鼓勵新北業者將優質產品推銷到全世界，拓展國際市場，新北市經發局今年度實施「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，第一梯次已在本月10日報名截止，受理52案，申請補助獎金達186萬元，市府3月持續受理第二梯次參展補助，最高提供8萬元參展補助金，呼籲有意在5月至8月底展售的業者，踴躍投件。

經發局長何怡明表示，市府2015年起辦理「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，鼓勵業者拓展版圖，2019年至2022年補助674家業者，提供超過1447萬補助金，隨著疫情趨緩，實體展覽復甦，市府持續協助業者拓展貿易商機。

何怡明說，市府參展補助計畫每年都吸引不少業者參與，在國內參展部分，汎澤科技公司研發的淨水設備去年就在「第28屆福爾摩沙家具展暨家設計用品採購節」摘下30萬元銷售訂單，今年以櫥下行飲水機展售，參與2023TIFS台北國際家具展，預估成交金額可達35萬元。

國際參展部分，亞恩生醫公司主要投入於醫療器材研發，去年以血球細胞分離器為展售主力，吸引生醫產業青睞，並在2022年美國生殖醫學會展期獲得超過250萬元商機，今年將再度赴美參展，預計可創1000萬銷售金額。

經發局指出，今年補助計畫以製造、雲端運算、國際物流、生技醫療、數位內容、綠色能源、ICT、人工智慧應用等領域為優先補助對象，若不是上述領域，只要提出產品或品牌對外拓銷說明，提送完整資料者，仍會酌予補助，參與國外展覽補助金額最高為8萬元，國內展覽最高可補助4萬元，線上國際展覽最高補助2萬，第三梯次也將在7月開跑，詳情可至新北市經發局官網查詢。