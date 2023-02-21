中央流行疫情指揮中心近期拜訪各地方政府，向地方請益、傾聽基層意見，今天（21日）指揮官王必勝等人訪宜蘭縣政府，王必勝指出，現在逐漸邁向完全解封，但疫苗追加劑覆蓋率還是不夠；昨天ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）通過，在2023年建議至少打1劑，會利用3月、4月催打疫苗，意思與流感疫苗集中在10月、11月打一樣，讓疫苗施打常態化。

王必勝表示，拜訪宜蘭縣政府有3個目的，首先要感謝宜蘭縣在疫情當中，給指揮中心很多幫忙與協助；第2是現在逐漸邁向完全解封，最重要的是疫苗覆蓋率，但追加劑覆蓋率還是不夠，希望宜蘭縣給我們意見；第3是疫情漸漸收尾過程中，看地方還有什麼希望協調、幫忙。

王必勝表示，昨天在疫情指揮中心也有說明，大概週四的記者會，會有疫情催打的措施、計畫；大家已經打了好幾劑，有些是1劑，也有2、3、4、5劑，大家有點混淆，昨天ACIP通過說，我們在2023年建議至少打1劑。

王必勝表示，我們會利用3月跟4月來催打，就很像流感都在10月、11月打一樣意思，就是施打常態化；3月、4月希望各地方政府、包括宜蘭縣政府一起幫忙，因為催打應該中央地方一起效果才會好，未來我們解封的時候大家保護力比較夠、比較放心。