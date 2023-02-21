針對即將三讀的疫後特別條例，時代力量立院黨團於今(21)日特別條例表決前，召開「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」記者會，再次表達堅決反對普發現金不排富、需要優先照顧弱勢與反對舉債普發現金等立場，呼籲各黨團莫讓特別條例成為政策買票的工具。

立委邱顯智表示，黨內堅決反對普發現金不排富的大撒幣。如果撒幣有用，國民黨就不會垮台，2016年也不會政黨輪替。此外，所謂的「超徵」是稅收低估或失真，稅的功能是將所得合理重分配。

邱顯智說，根據預算法第83條及釋字463號解釋，特別預算只有在非常特殊的情況下才能編列。這次特別預算一點都不特別，只是找名目發錢而已，如果勉強要為這個條例找出正當性，只有將這筆預算用於疫情下特別弱勢的族群。

立委王婉諭表示，黨內一向主張優先照顧弱勢，這次特別條例若要有正當性，排富條款和弱勢優先絕對是必要的。王婉諭呼籲，支持黨內版本的排富條款和弱勢優先原則，才不會淪為政策撒幣。同時也感謝各黨團支持及採納黨所提出學貸減免和興建社宅的主張，讓弱勢能在未來發放中得到照顧。

立委陳椒華表示，黨內要求遵守財政紀律，是因普發現金是單次而非中長期規劃的執行項目，例外補貼台電購買能源價差無法根本解決長期虧損的嚴重問題，而公共運輸月票的補貼更淪為「為了兌現選舉時政策買票」的補貼，其中針對部分縣市補貼，也不符合公平原則，真正治本的做法必須完善公共運輸體質，但絕非此次試圖大撒幣就可解決問題。陳椒華最後說，呼籲各黨團務必謹慎審議特別條例，莫讓此次特別條例成為政策買票的工具。