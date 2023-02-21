前鴻海集團老臣、SMT前資深副總經理廖萬城在2006年到2011年間，向供應商索賄，指示下屬採購特定產品並在驗收時護航，刑事部分他遭判囚2年定讞，鴻海提告求償部分，最高法院駁回上訴，認定廖違反任職之初簽署的約定書，判決須給付77萬3744元美金確定。

鴻海提告主張，廖萬城是其資深副總經理，2011年前專任公司SMT（表面貼裝技術）發展委員會總幹事，負責鴻海集團SMT處理所需設備、耗材、備品之評鑑採購、維修、資源調度等業務，對於採購之供應商、品牌、數量具有決定選用之實質影響力。

廖萬城於任職之初已簽署約定書，應本於誠實信用原則執行業務，且不得向交易對象約定或索取任何不正當利益，竟向供應商暗示透過代理商仲介與鴻海集團完成交易，致鴻海數家供應商給付仲介公司77萬3744元佣金，仲介商再給廖萬城，廖須賠償損失。

台灣高等法院認定，廖萬城收取不正利益，已違反約定書的約定，該約定不以鴻海受有實質損害為必要，鴻海請求廖萬城給付77萬3744元有理由，判決廖須給付，案經上訴，最高法院駁回確定。