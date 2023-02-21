據弘道老人基金會調查，受訪的熟齡族 （50至64歲民眾）中有79.5％民眾認為應準備500萬元以上退休金、30.2％認為應準備逾千萬元，平均達837萬元，若將其轉換為每月支出則每月需求約達4萬3594元，因此有54.1％熟齡族認為退休金準備程度不足。

「樂齡金安心─經濟安全未來趨勢」調查發現，退休金來源以「個人累積儲蓄」為大宗，其次為「勞退」及「勞保」，但縱使合計勞退及勞保，距離每月需求支出達4萬3594元仍有差距。

調查指出，74.7％的熟齡族最擔心未來的長期照顧費用、68.4％擔心醫療支出、49.8％憂心緊急意外支出，顯示熟齡族最擔心健康相關花費，弘道老人利基金會副執行長林博樺表示，也因此熟齡族使用最多的金融服務上使用率最高為「保險類」，又以長期照顧保險及年金保險為多。

今年64歲的許靜心工作年資已逾30年，55歲時因工作遇到瓶頸因而選擇離職，並在60歲請領勞工退休金及勞保老年給付，皆選擇月領，每月約領取2萬多元，生活還過的去，但擔心自己未來如果失能、長照費用，但她坦言，退休時完全沒想到這塊。

弘道老人基金會執行長李若綺說，過去談論長者經濟安全時，著重弱勢長者照顧、成年監護服務及銀髮就業，但超高齡社會中的經濟安全議題是廣大而多元，反映熟齡族現況與未來需求存在落差，弘道將攜手各界展開預防端，持續強化老年經濟安全支持網絡，幫助多者邁向自主、尊嚴、安心又精彩的老後生活。