大陸男星鹿晗身為前韓國男團EXO的成員，一舉一動都備受網友關注，不僅日前的品牌問題與IG發文掀起網路爭論外，他與關曉彤的相關話題也多次衝上熱搜，粉絲們相當期待兩人何時能官宣結婚喜訊，對此，他仍專注於自身的愛情與事業上，除了多次被網友偶遇兩人同遊日本外，今(21)日更被陸媒爆出兩人工作時也要黏在一起。

大陸狗仔「攝影劉大錘」今日在微博上更新一段短短幾秒的影片，從畫面中可見，關曉彤陪著鹿晗一同工作，離開現場時，也相當甜蜜，而狗仔更配文寫下：「都(近)7年了，什麼時候結婚！」讓粉絲看了群情激憤。

該影片PO出後，引發網路熱議，粉絲們開心留言：「他們的感情真的好好，一閃眼都7年了」、「當初不被看好的感情現在真的好配。」然而，也有粉絲們提及此前鹿晗自創的服飾品牌遭到網紅批評質量配不上價格的爭議，直言：「所以服飾問題何時才要出面解釋？」

事實上，鹿晗與關曉彤日前才被網友在日本北海道偶遇，並相當親民的與他合照，一點也沒有明星架子，讓網友忍不住紛紛留言催婚，早日邁入人生的下一個階段。