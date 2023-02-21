王毅訪俄羅斯要做什麼

俄烏戰爭2月24日即將滿1周年，就在美國總統拜登周一意外訪烏克蘭之際，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅卻反其道而行，在為期8天的歐洲之旅中，預定本周抵達莫斯科訪問。

CNN新聞網20日分析指出，這凸顯了世界兩個超級大國之間地緣政治斷層線的銳化。最近由於中方高空氣球進入美國領空，美中關係持續惡化。相對的，自從中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁1年前說，他們的友誼無上限後，部分可能由於他們對美國都懷有敵意，如今中俄關係顯得空前親近。

雖然北京在慕尼黑安全會議中自詡為和平調停者，但當美國和盟友重申支援烏克蘭，並增加軍援的同時，它卻加強與莫斯科合作，已引起西方警覺。

王毅18日出席慕尼黑安全會議時，稱呼在場歐洲官員為「歐洲的朋友」，強調面對烏克蘭危機，北京「不是當事方，但中方沒有袖手旁觀，不去火上澆油，更反對趁火打劫」。他並意有所指地說，俄烏曾舉行多輪談判，獲得重要進展，和平協議的框架已擺在桌上。但遺憾的是和談中斷了，一切都回到原點。「我們不知道其中的原因所在，看來有些勢力並不希望和談成功，不願意戰事停止。他們並不在乎烏克蘭人民的死活，也不關心歐洲受到的損害，而是有著更大的戰略目標。」

此外，儘管王毅說，北京將發布一份關於政治解決烏克蘭危機的提案，其中包括各國主權和領土完整必須得到尊重。不過，一些密切注意中方是否在戰場上提供俄羅斯援助的國家卻對這含糊的說詞充滿懷疑。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）便說：「我們需要更多證據顯示，中國沒在和俄羅斯合作，但現在我們還沒看到。」而美國官員更說，北京正考慮加強和莫斯科合作，提供俄軍「致命支援」。