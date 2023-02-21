香港男星袁富華曾演出周星馳電影《喜劇之王》當中飾演黑幫頭目，之後以電影《翠絲》拿下金馬獎最佳男配角，演技備受肯定，而日前他已與愛情長跑超過30年的圈外女友在香港結婚。

根據港媒報導，袁富華與女友是因戲結緣，18日兩人終於在親友的見證下簽字結婚，袁富華更深情向老婆告白「一生中可以遇到一位珍惜彼此的另一半不容易，一起經歷及成長的過程是我最享受和珍惜的，很感恩讓我找到了可以陪伴相守一生的她」。

然而，袁富華坦言，平常背台詞時駕輕就熟，沒想到念誓詞時卻非常緊張，另外，由於妻子是圈外人，所以簽字儀式僅邀請雙方親友出席，相當低低調，而袁富華在忙完手邊的工作後，也會與愛妻到北海道度蜜月。

事實上， 周星馳是在觀摩中英劇團演出時注意到袁富華，原屬意他飾演吳孟達「阿毛」的角色，但經過討論後，周星馳堅持要袁富華參與《喜劇之王》，而他也因這部片受到關注，2018年憑電影《翠絲》獲第55屆金馬獎「最佳男配角獎」，隔年同樣以該電影一舉奪下第38屆香港電影金像獎最佳男配角，之後也率續以不同作品入圍金馬獎。