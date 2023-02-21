香港經濟日報報導，據官方招聘文件顯示，美團同時招募電單車車手、單車騎手及步兵三種送遞員。送遞員收入由配送服務費、活動獎勵及組別額外服務費組成，其中活動獎勵部分更設有新人獎賞、特別節日獎賞和活躍獎等多個項目。

此外，為吸引送遞員加入，美團開出特別迎新獎賞，14日內完成目標單量即可獲額外2,500港幣。

以行業標準一小時內送遞約兩單計，假設送遞員當月做滿500單且獲得所有獎賞，步兵收入可超過兩萬港幣，車手收入最高可達3.5萬港幣。以此計算，新人期間每張訂單平均收入將高出同業近兩成。

美團的自僱送遞員計劃容許送遞員自由選擇送遞模式，分為即時上線模式和預約時段模式。即時模式下，送遞員能夠利用空餘時間隨時上線等候訂單，亦可隨時下線。預約時段模式則允許送遞員預約時段上線，該時段期間的訂單服務費和被委派訂單的機會會較「即時上線模式」為高。