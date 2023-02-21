南韓知名女星全智賢，自演出電影《我的野蠻女友》爆紅後，又以夯劇《來自星星的你》搭檔金秀賢讓演藝事業再度攀上高峰。然而，近幾年她除了在去年推出新作《屍戰朝鮮：雅信傳》與《智異山》外，便沒再推出新作品，但廣告、代言仍從不間斷。而近日受邀前往英國倫敦參加時裝周的她，私下「零修圖」的真實模樣也曝光，吸引網友熱烈討論。

近日大陸微博網路上瘋傳著全智賢前往英國倫敦參與知名精品BURBERRY時裝周的「零修圖」影片及照片。照片中，只見全智賢頂著一頭烏黑的波浪長髮，並畫著簡單又乾淨的妝容，身穿品牌提供的米色大衣，整體造型看起來低調又不失優雅的嫵媚，纖細的好身材與絕佳的狀態更讓人看不出來已是2個孩子的媽媽，不少網友看到照片及影片後都相當驚豔，紛紛表示「姐氣質是真的好，這麼多年都沒變還是這麼好看」、「姐不愧是我最愛的韓國女明星！！」、「姐真的毫不費力就美的出彩！」、「女神真是一點都沒變」、「狀態真是好得很」、「好漂亮，美得很輕鬆」、「太絕了」、「好有氣質啊」、「美得真隨興」、「氣質太好了」受到大批網友讚賞。

事實上，BURBERRY現任創意總監Riccardo Tisci合約將於2023年初期滿，近期最熱議的話題便是品牌未來新任設計師人選，但在人選尚未確定之際，官方竟無預警地宣布由全智賢擔任最新品牌大使，同時也是韓國首位女性品牌大使，與南韓足球球星孫興慜成為BURBERRY家族的一員，在先前公開的形象照就已掀起一波熱議。