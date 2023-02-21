林務局東勢林區管理處為避免動物跌落集水井無法逃生，於大雪山林道集水井內增設8處寬約20公分友善動物通道，讓不慎跌落野生動物能利用集水內斜坡通道逃生，並架設紅外線自動照相機捕捉到台灣刺鼠、長吻松鼠、台灣野山羊等珍貴影像，成為野生動物友善措施成功範例。

東勢林區管理處為避免動物跌落集水井無法逃生，於大雪山林道集水井內增設8處友善動物通道。（東勢林區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

大雪山林道早期係為運輸木材所開闢，以前所設置之水溝、集水井亦無考量動物使用需求，偶有造成動物跌落情形。東勢林管處表示，道路排水系統為達到集水與消能目的，每間隔一定距離會設置集水井收集逕流，然卻也常造成包括中小型哺乳動物等野生動物跌落後而無法逃生狀況。

東勢林區管理處為避免動物跌落集水井無法逃生，於大雪山林道集水井內增設8處友善動物通道。（東勢林區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

為改善不友善設施，東勢林管處於去年大雪山林道路面改善工程執行期間，一併針對改善林道段內高低落差較大集水井，增設8處動物逃生通道，並架設紅外線相機觀察，除藉此了解使用友善設施之動物種類外，亦觀察動物使用行為，期盼能持續精進逃生通道之效能，量身訂做更適合當地野生動物專用斜坡道。

東勢林區管理處架設紅外線自動照相機，捕捉到台灣野山羊逃生等珍貴影像。（東勢林區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林管處說明，紅外線照相機不僅捕捉到如台灣刺鼠、長吻松鼠、白鼻心、黃鼠狼等小型哺乳類的身影，亦發現台灣野山羊運用緩斜坡通道來覓食或通行，這些珍貴影像證明該處用心打造動物友善廊道的成效。

東勢林管處指出，喜愛登山健行的遊客，下次有機會來大雪山林道時，或許在不起眼的小角落，也能觀察到這些動物友善措施的巧思。同時特別呼籲民眾上山賞景，亦請隨時留意路前車況，如有小動物於馬路上駐足或橫越馬路，請適時減速優先讓小動物先通過。

另外遊客出發前可至台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢旅遊相關資訊，期能在大雪山有一趟美好的旅遊行程。