美國《華爾街日報》報導，在西方國家切斷俄羅斯獲得軍事裝備1年多之後，中國製造的大疆小型無人機仍是俄軍用來攻擊烏克蘭部隊的有效方式。海關紀錄顯示，其中一些大疆商用無人機供貨給俄羅斯經銷商，再運往前線。另外一部分則是透過阿拉伯聯合大公國運送到俄羅斯。

報導所使用的數據是引述貿易數據庫公司ImportGenius，以及總部位於華盛頓、專門識別國家安全威脅的非營利組織C4ADS提供的俄羅斯海關記錄。

報導指出，自俄烏戰爭初期以來，大疆的4旋翼小型無人直升機一直是五角大廈擔憂的產品。這些無人機可用於民用和軍事目的，通常由第三方購買，從中國出口。

五角大廈擔心，這些無人機不僅助長了俄羅斯的戰爭行動，還使大疆得以蒐集關鍵的戰場情報，從而可能提高其戰備水準。有美國高級安全官員說，大疆無人機能夠透過俄軍的使用，獲取戰術、技術和程序上的數據，包括如何應對電子戰攻擊。「而且由於中國的軍民融合體系，大疆能夠將這些數據交到共軍手中，讓他們從中學習」。

大疆則在一份聲明中表示，反對在戰場上使用民用無人機，並指出公司去年4月已暫停了在俄羅斯和烏克蘭的業務，且「作為消費性電子產品，大疆產品可以在許多國家的網上商店和實體店中購買，我們無法阻止用戶或組織在俄羅斯和烏克蘭以外的國家或地區購買我們的產品，然後轉運或贈送給俄羅斯和烏克蘭。」

位於俄羅斯奧倫堡的槍支經銷商康斯坦丁．庫茲涅佐夫（Konstantin Kuznetsov）在社交媒體上說，在波斯灣國家購買大疆無人機的價格，通常要50萬俄羅斯盧布，遠遠高於市場價格。

根據貿易數據和荷蘭政府的說法，戰爭開始後，一些無人機和無人機部件是通過歐盟交付的。荷蘭政府去年9月因此逮捕一名向俄羅斯軍方出口無人機的荷蘭裔俄羅斯人，他被控在美國和其他西方盟國對俄羅斯實施管制後，向俄羅斯出口了至少27萬美元的管制商品，其中包括大疆無人機的零部件。