電玩遊戲網紅Cheap近日在臉書揭露，高市鳳山區文德國小學童下課時手拉白線、創造「肉體人行道」，在馬路上與車爭道畫面曝光，引發網友熱議後，高市府旋即派相關單位會勘。國民黨高市議員李雅靜今（21）日狠酸，網紅出手，效率驚人，要市長陳其邁乾脆組「網紅市政顧問團」，隨時發文來鞭策市府。

國民黨高市議員李雅靜今（21）日狠酸，網紅出手，效率驚人，要市長陳其邁乾脆組「網紅市政顧問團」，隨時發文來鞭策市府。（柯宗緯翻攝）

李雅靜指出，2年前知名網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」在高雄被砍，當時引起市長陳其邁震怒，案件立即偵破。而去年「波蘭記者」貼文痛批高雄市民將機車騎上人行道，同樣引起陳其邁震怒，責令警察局加強交通違規取締。

李雅靜再提到，文德國小「肉體人行道」絕對不是個案，同樣的問題，許多學校也存在相關問題，然而這些問題，議員、里長甚至學生家長，都不斷反應改善，市府總是以經費不足為由「錄案存查，日後處理」，直到遊戲網紅Cheap貼文後，才引發市府重視，並擬定中、短期改善計畫。

李雅靜也談到，自己爭取多年的鳳山區埤頂里活動中心新闢聯外道路，迄今依然石沈大海，當初政府興建活動中心，卻沒有開闢聯外道路，導致活動中心四周都是私人土地，彷彿被遺忘的一座孤島。

她爭取徵收周邊私人土地開闢聯外道路，雖獲市府同意辦理，未料至今依然卡在經費問題而無法啟動，她與地方鄉親非常擔心，活動中心四周土地，若遭地主售出或做其他用途使用「這座活動中心就真成為荒海中的一座孤島，「不知有哪位網紅願意來幫鄉親們發聲，再讓市長震怒，讓利民建設趕快啟動！」

「不管是議員、里長甚至鄉親不斷的反應，都比不上網紅的一篇貼文！」李雅靜狠酸，陳其邁乾脆聘任網紅擔任市政顧問，組成「網紅市政顧問團」，讓網紅遍布高雄市，發現問題隨時貼文鞭策市府。