香港影后劉嘉玲出道多年，擁有凍齡美貌和火辣魔鬼身材，日前曬出到海島國家度假的照片，狀態好到讓網友驚訝不已，完全看不出已經57歲，不過近來分享一張享用美食的照片，桌上放著一支疑似電子煙的物品，掀起網友正反兩面評論。

劉嘉玲昨(20日)曬出於餐廳享用美食的照片，只見她在大快朵頤一番後，正在細細品嘗紅酒，接著舉起酒杯，對著鏡頭露出一抹微笑，附文寫下：「所有的驚喜和好運，都是你累積的溫柔和善良，晚安」，似乎透露出近來心情，不過卻有網友發現在她的長型錢包旁邊，擺著疑似電子煙的物品，立刻引起掀起熱議，不過許多人皆表示早就知道劉嘉玲會抽菸，真的不需要大驚小怪。

劉嘉玲2018年接受訪問時，曾提到當年拍攝《義不容情》時，在劇中使演反派倪楚君，由於幾乎每集都有抽菸的鏡頭，因此在當時養成抽菸習慣，不過她坦承如今回想起來，是令人十分後悔的一件事。

劉嘉玲日前PO與歌神張學友的合照，分享兩人合唱完《你最珍貴》的私下對話，她表示張學友先吐槽：「你玩玩就好，唱歌不適合你」，自己則是不甘示弱回嘴：「你唱歌好啦，演戲不適合你」，沒想到張學友反倒幽默自嘲：「我知道，所以我放棄拍戲囉，不過除了喜劇，我適合演喜劇」，不僅展現過人的高EQ，也凸顯出兩人深厚的友情。

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