台灣民意基金會今天公布台灣人政黨支持傾向，26.9％支持民進黨，27.1％國民黨，12.3％民眾黨，1.1％時代力量，1％台灣基進，基金會董事長游盈隆表示，國民黨創下3年多來最高紀錄，民進黨仍在谷底徘徊，民眾黨是創黨以來最大跌幅，時代力量與台灣基進支持度幾近歸零，已經處在一種滅頂狀態。

台灣民意基金會今天召開記者會公布最新民調，針對國內目前的政黨，包括民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等，詢問民眾在所有政黨中，個人最支持哪個政黨？

台灣民意基金會提供

結果顯示：有近二成七支持民進黨，二成七支持國民黨，一成二支持民眾黨，1.1％支持時代力量，1％支持台灣基進，1.5％其他政黨，另有二成九是中性選民。

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游盈隆拿民調與上個月相比，除了民進黨沒有明顯改變外，在野政黨支持度出現戲劇性大轉變。民進黨支持度略升0.2個百分點，國民黨支持度上揚5.6個百分點，民眾黨重挫8個百分點，時代力量銳減3.2個百分點，台灣基進銳減 3.2個百分點，中性選民激增8個百分點。

他說，2023舊曆年後，台灣人政黨支持傾向出現不尋常的轉變。國民黨已迎頭趕上民進黨，兩大黨各擁有二成七支持，民眾黨重挫只剩一成二，時代力量與台灣基進支持度幾近歸零，已經處在一種滅頂狀態。

在民進黨方面，游盈隆指出，如果說2022年12月民進黨支持度跌到24.7％算是谷底，近兩個月分別有26.1％和26.9％，沒有繼續往下探底， 但仍在谷底徘徊。

他分析原因，一是新任黨主席賴清德認真處理學倫、黑金與初選三大問題，試圖在短時間內贏回民心，但社會反應顯得遲緩；二是內閣改組，最後由有爭議的陳建仁、鄭文燦出任行政院正副院長，再加上內閣只小幅更動，社會回應與評價冷淡，對黨支持度的提升迄無加分效果。

在國民黨方面，他說，二月支持度旱地拔蔥躍升5.6個百分點，27.1％不但創下2019年10月以來的最高紀錄，也是2019年7月以來第二次超越民進黨，成為第一大黨，儘管只領先民進黨 0.2個百分點。

游盈隆認為，這主要歸因於2022九合一地方選舉大勝的效應持續發酵，以及2024總統大選「西瓜效應」逐漸發生作用所致，另一個可能因素是最近國共互動熱絡，帶給台灣社會一部份人認為「國民黨有能力和對岸打交道」，但這部分仍須更多證據證實。

在民眾黨方面，此次重挫8個百分點，是 2019年8月創黨以來單次跌的最重最深的一次，他分析，是地方選舉國民黨大勝，以及2024總統大選預期國民黨重返執政有望所造成，畢竟民眾黨和國民黨支持者有高度重疊性。

至於時代力量和台灣基進，游盈隆表示，這次雙雙遭遇創黨以來最大的打擊，社會支持度只剩1趴，不是腰斬可形容。對這兩個泛綠小黨，無疑是超級嚴重警訊，如何迅速積極審慎面對是嚴肅的課題。

此次調查訪問期間為今年2月13日至14日二天，有效樣本1072人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99 個百分點。