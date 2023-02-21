日光咖啡坊將「898反毒應援咖啡車」開進桃園地檢署。(蔡依珍攝)

小銘(左)目前是日光咖啡車主廚。(蔡依珍攝)

小銘(右二)目前是日光咖啡車主廚。(蔡依珍攝)

日光咖啡坊行動咖啡車上的木作也都出自木工坊。(蔡依珍攝)

34歲的小銘16歲時誤入歧途染上毒癮，拉K長達8年、膀胱只剩正常人的1／15，讓他回到「尿布時代」，甚至吸毒到休克，自己都看不起自己，在日光之家幫助下戒毒成功重新走回社會，不但取得餐飲科大學學歷、也完成社工學分，目前在日光咖啡當主廚，21日和伙伴們將「反毒應援咖啡車」開進桃檢，要在反毒路上以自身經驗告訴戒毒者：「我能，你也能！」

「每天跑上百次廁所，2、30分鐘就要去一次！」小銘說，父母患小兒麻痺，照顧他和哥哥很辛苦，16歲時加入陣頭，開始打架鬧事也染上毒癮，一拉K就是8年，甚至把毒品帶進軍中，導致膀胱只剩30毫升，好幾次想改變自己，把毒品丟馬桶、跪下跟母親允諾不要再吸毒，卻都破功，數度在家吸毒吸到休克，父母也不捨，看著他數度淚崩。

小銘說，高中畢業後，父母幫他找到日光之家，他一開始不想跟別人接觸、整整3個月沒有笑容，在牧師、師母持續陪伴下，慢慢學習被愛、被人接受，也順利戒除毒癮、重回校園，去年從萬能科大餐飲系畢業，目前在日光咖啡擔任主廚，他感謝身邊的人給他機會，才能重新開始。

社團法人台灣日光全人發展協會行政主任王慕婉說，小銘8年前加入時完全無法工作，還得包著尿布，長達9個月協會每月致電關心，才願意嘗試，王慕婉感嘆台灣社會傳統保守，家人多認為染上毒癮很羞恥而把家門關上，導致狀況越演越烈，協會站在鼓勵角度，也讓家人有喘息空間，幫助小銘重建親子關係，如今小銘不但取得餐飲學歷，也完成空大社工專班2年期課程，成為協會戒毒工作上的重要夥伴，也讓後進藥癮者看到職能重建後也能發光發熱。

王慕婉說，日光全人發展協會2013年在楊梅成立，收容安置藥酒癮者，除了有戒毒戒酒療程，還有職訓陪伴，教導烘焙、中西餐或木工，成立日光咖啡坊和木工坊，也針對中輟情況祭出補救教學，幫助重拾學業，10年來已安置225人，坦言成功率約5成，但強調是長期工作，只要能救一個就是一個。

桃檢檢察長俞秀端感動表示，一個人願意把不堪的傷疤揭開，磊落地把過去歧途說給大家聽，非常難得，強調只要想改變就能有希望，呼籲社會大眾一起為正在辛苦與毒癮奮戰的人們加油打氣。她提到，桃園地檢署對於戒毒者透過加強追蹤戒癮情形、開辦轉銜團體，幫助完成醫療的戒癮者，能持續戒毒並銜接後續社會復歸，透過社會支持力量協助施用毒品者逐步減少再犯、延緩復發。

桃園地檢署邀集財團法人臺灣更生保護會桃園分會、桃園市榮譽觀護人協進會及社團法人台灣日光全人發展協會組成「反毒應援團」，由日光咖啡坊將「898反毒應援咖啡車」開進桃園地檢署進行快閃應援活動，呼籲戒毒民眾如果有需要，桃檢反毒應援團都願意送上一杯咖啡並陪伴、支持，現場也提供參與民眾香氣十足的反毒應援咖啡及手工Pizza，只要在桃檢官方FB按讚，就可以享用。