今年度武陵櫻花季已於7日登場，高公局表示，接下來228連假恰逢花季綻放時間，賞櫻人潮將帶來大量車流，高公局已規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項交通管制措施，其中入口匝道封閉措施每日不同，請民眾多加注意。

高公局表示，2月25日5至12點，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12點，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

2月26日5至12點，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

2月27日至2月28日，每日12至21點，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

另高公局提醒，由於國道1號西螺穿越橋改建工程，目前西螺交流道南下集散道路已由原2車道縮減為1車道，預估將影響西螺出口車流並回堵主線；假期間國1南向欲前往西螺地區，可提前由北斗交流道駛出改行台1線。

高公局表示，228連假交通需求是平日的1.2倍至1.5倍，雖已規劃交通管制措施，尚難避免尖峰時段國道瓶頸路段壅塞，建議民眾先至高公局網站https://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/2023113288/

查詢228連假重點易壅塞時段及路段，選擇離峰時段出發；或是利用高速公路1968App查詢即時路況，適時彈性調整行程，規劃行車動線。