聯合國安理會20日舉行朝核問題公開會，中國常駐聯合國副代表戴兵在會上發言，闡述中方立場，呼籲朝鮮半島有關各方保持冷靜克制，堅持政治解決的正確方向，避免採取可能進一步加劇緊張、導致誤判的行動。他也批評美國宣揚冷戰思維並進行陣營對抗，這些舉動挑釁意味強烈，加劇北韓不安全感，相關國家也應深刻反思。

聯合國中東亞太事務助理秘書長基亞利當天通報表示，北韓18日發射了一枚洲際彈道導彈，之後20日稍早又發射兩枚彈道導彈，這種未提前宣佈的發射給國際航空及海上交通運輸帶來極大風險。他表示，聯合國秘書長強烈譴責朝鮮的導彈發射行為，呼籲北韓立即停止採取任何進一步的挑釁行動，全面遵守安理會所有相關決議規定的國際義務，並恢復對話，以實現可持續和平，以及全面和可驗證的朝鮮半島無核化。

戴兵在會上發言表示，今年以來，美國及其盟友加緊在半島周邊進行針對朝的聯合軍事活動，美方並宣佈「提高聯合軍演級別和規模」、「及時部署戰略資產」，北約秘書長高調訪問地區國家，宣揚冷戰思維和陣營對抗。這些舉動挑釁意味強烈，加劇北韓不安全感。有關國家應對有關因果關係深刻反思。

戴兵表示，中方呼籲有關各方正視半島問題的歷史和現實，汲取經驗教訓，堅持對話協商的正確方向。尤其個別國家應放棄搞地緣政治操弄，停止戰爭叫囂，避免動輒訴諸軍演、制裁等施壓手段，為政治解決營造合適環境。

戴兵說，推動半島問題走出困境，安理會應當發揮建設性作用，重申安理會涉及北韓決議是一個整體，既規定制裁措施，也明確要求恢復六方會談、避免緊張升級、推動政治和對話解決，制裁和推動複談二者不可偏廢，不能相互替代，不能只取所需。

戴兵更批評美國及有關國家一面推動討論朝核問題，一面卻推卸自身責任，在亞太地區公然展開有違《不擴散核武器條約》目的和宗旨、導致武器級核材料擴散的核合作，甚至還意圖在地區複製「核共用」。這種選擇性的防擴散做法，不僅對朝鮮半島無核化進程造成嚴重負面影響，還將加劇地區爆發軍事衝突的風險，值得高度警惕。