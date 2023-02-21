「月經貧窮」 （Period Poverty）為現今平權意識崛起，開始備受重視的社會議題，由於生理期的因素，女性每個月都必須針對相關衛生用品額外開銷，然而這對於本身就處於弱勢家庭的女性而言，將造成不小的負擔，更因此形成另一種「貧窮」現象。為解決此問題，長期關注女性議題的民進黨基隆市議員陳宜特別籌劃「陳宜姐姐天使之翼美麗青少女圓夢計畫」，21日先捐助基隆弱勢青少女衛生棉200份，並呼籲持續關注青少女健康議題，讓女孩安心成長。

陳宜表示，她身為女性，深知女性相關的困境，因此長期關注弱勢和婦幼議題。本次啟動圓夢計畫，就是希望能拋磚引玉，搭建平台，募集人力財力物力，讓許多人的愛與溫馨，陪伴更多弱勢家庭的女孩們長大。

陳宜說，她先以實際提供衛生棉，支援弱勢少女所面臨的身心健康困境，並搭配各校本有的護理及健康教育宣導，讓女孩們更懂得保健自己，愛護自己做起，這是值得各界大力推廣的行動。

為推廣並協助解決「月經貧窮」困境，民進黨基隆市議員陳宜（後排右四）捐贈信義區國中小及家扶中心衛生棉200份。（徐佑昇攝）

本次受補助單位為基隆市信義區各國中小與基隆家扶中心，家扶中心代表及各校校長均表示，能有社會力量合作，共同來關心弱勢女孩們發育時所面臨的困境或需求，這種「愛的連結」是非常棒的，對學生來說更是良好的示範，可以藉此學習將獲得的溫暖擴散出去，締造更良善的循環。

陳宜強調，希望做為平台能結合社會善心人士及富有愛心的企業家，整合各地資源，幫助經濟弱勢女童的教育學習，減輕她們的負擔，順利度過青春期變動階段，朝夢想飛翔。