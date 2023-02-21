一名女子因不滿小花（化名）搶她友人的男朋友，女子竟擷取小花IG照片，上傳至自己的IG限時動態，標註「搶人家男友，硬要跟人家上床，還裝可憐」等語，小花發現後報警怒告；法官依犯散布文字、圖畫誹謗罪，判處女子拘役30日，可易科罰金。

據判決書指出，女子因不滿小花（化名）搶她友人的男朋友，竟於2022年3月4日晚間，透過手機上網登入其好友均可瀏覽之社群軟體IG帳號，擷取小花IG帳號之照片後，張貼於其個人限時動態頁面上並標柱「搶人家男友，自己明明知道對方有女友，硬要跟人家上床，還說人家裝可憐」等語，以此方式毀損小花之名譽。

小花於隔日凌晨2時許，經友人轉傳女子限時動態擷圖，氣得報警提告。

法官審酌女子不知理性溝通，僅因對小花不滿起爭執，不思理性解決，反於不特定多數人得瀏覽之IG社群網站誹謗小花，貶損其人格與聲譽，顯未知尊重他人之名譽，亦彰顯其理性溝通及自我克制能力均有不足，實有不該；法官依犯散布文字、圖畫誹謗罪，判處女子拘役30日，可易科罰金。