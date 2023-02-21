今（21）日農曆二月初二是福德正神聖誕，新北市市長侯友宜上午到板橋深丘福德宮參拜，福德宮榮譽主委曾文振向信眾介紹侯友宜是「未來的總統」；福德宮主委陳廉誠也說，侯友宜不能只留在新北市「好好做代誌」，更要為全台灣2300萬人民「好好做代誌」。侯友宜致詞時表示，他會繼續努力打拚，大家心連心不分族群、你我，甚至黨派，團結為中華民國、為台灣打拚。

侯友宜上午到深丘福德宮恭祝土地公聖誕千秋，同時代表市府接受廟方捐贈環境消毒車及防災救援車各1輛，並回贈廟方感謝狀。福德宮榮譽主委、前台北縣議員曾文振向信眾介紹侯友宜，是新北市的大家長，也是「未來的總統」，大家要多給他支持。

深丘福德宮捐贈消毒車及防災車，侯友宜代表市府接受。（王揚傑攝）

深丘福德宮主委陳廉誠則表示，土地公看到侯友宜「好好做代誌」，為新北市民服務、為這塊土地打拚，一直給予支持，新北市是台灣最大的縣市，市民要有大肚量，不能讓「好好做代誌」的好人才一直留在新北市，更要為全國2300萬人、為六都服務，希望民眾全力支持，讓侯友宜為更多人、更大的土地「好好做代誌」。

侯友宜今到板橋深丘福德宮參拜，廟方挺他選總統。（王揚傑攝）

侯友宜致詞時說，深丘福德宮出錢出力，每年都做公益行善，今天他用感恩的心來向土地公感謝，他會繼續努力打拚，大家不分族群、你我，甚至黨派，團結為中華民國、為台灣打拚，讓新北市大進步。

新北市議員葉元之表示，這4年來都覺得民進黨做得非常不好，唯一能夠把民進黨拉下來的機會，就是總統候選人推出最強的人，現在看得出來，侯友宜市長就是最強的。