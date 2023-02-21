一代巨星、永遠的男神劉文正先前被經紀人夏玉順爆出烏龍死訊，也引來大眾對劉文正過往風光事蹟的回顧，資深媒體人麥若愚在節目上透露，劉文正17歲出道時，頂著一頭招牌中長髮造型讓外界印象深刻，但他當時其實已經踩了當局對男藝人頭髮長度的紅線，成為唯一一個男藝人因為髮型收到新聞局警告的先例。

麥若愚和詹惟中等人最近上《新聞挖挖哇》分享對劉文正的印象，眾人都表示當時劉文正一出道就自帶光芒，每每拍出的照片氣場都令人震驚，17歲剛出道時，他頂著一頭烏黑、髮長約到脖子的髮型出道，看來就是標準溫柔的大眾情人，麥若愚補充：「他當年曾經因為頭髮被新聞局警告，他是男藝人裡面（唯一）頭髮被髮禁的」。

諮商心理師林萃芬表示，劉文正的外型非常能夠勾人，光看眼神就覺得可以看到你的心裡去，難怪當年可以風靡萬千少女。麥若愚則回憶當年曾在華視採訪過劉文正，在他演藝生涯內創了多項紀錄，「他是台灣第一個研究造型的藝人、他是第一個有自己常態節目的藝人，而且節目還有掛他名字，叫做《劉文正時間》，他是第一個拍MTV的藝人」。

劉文正勾魂攝魄？ 麥若愚親揭當年「爆紅內幕」

麥若愚說，劉文正當時是台視歌唱比賽出道，爸爸是空軍退役下來跟媽媽合開貿易公司，可見劉文正家裡財務狀況還不錯，哥哥、姊姊在美國念書，劉文正是家中的老么，之後華視將劉文正等人從台視挖角過來，放手讓劉文正做自己的節目，劉文正後來紅到香港星馬，到香港宣傳時更是颳起劉文正旋風，當時六零年代台灣和香港通電話要經過接線台，劉文正打長途電話被接線小姐知道身分後，便被女方狂纏聊了一個多小時，還瘋狂猛問劉文正：「可不可以當你女朋友」，就是不幫他接電話，可見劉文正當年人氣之旺。