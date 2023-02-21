南投縣國姓鄉飼養的水鹿數量居全台之冠，水鹿成為國姓鄉吉祥物，社區多年前製作水鹿花燈，凸顯公鹿雄壯威武的「巨屌」，且長達30公分，而有「國姓第一猛鹿」稱號，行銷鹿茸產業，每次展出都成焦點，讓遊客既害羞又興奮，未料今年參加南投燈會展出後，其中橘色的猛鹿失蹤，社區懸賞尋鹿，盼猛鹿重回懷抱。
全台水鹿約7000頭，其中南投縣國姓鄉飼養的水鹿有4800餘頭，是全台最大的水鹿養殖區，單一鹿茸產值逾2億元，每年3月至6月是鹿茸產期，國姓鄉公所舉辦「鹿神祭」行銷，南港社區製作「國姓第一猛鹿」，2016年起先在南投燈會展覽，緊接著參加鹿神祭行銷鹿茸，每年猛路的「那話兒」都成焦點，沒想到今年燈會展出後，橘色的猛鹿失蹤。
南港社區表示，撤場時發現橘色的第一猛鹿遍尋不著，決定祭出懸賞，將提供感謝狀及價值1萬元、10兩鹿茸兌換券，希望民眾能夠幫忙協尋，讓橘色猛鹿早日重回社區懷抱，繼續幫社區的鹿茸產業宣傳。
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