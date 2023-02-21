交通部日前宣布爭取特別預算，提出「中央促進公共運輸使用方案」，去年選舉期間的1200月票將有望實現。基隆市長謝國樑表示，基北北桃四市已達成共識，希望中央能夠擴大補助，由於基隆財政較窘迫，也希望中央能夠全額補助地方運具。

基隆市交通處長王圳宏表示，目前行政院提出的版本是，針對台鐵及國道客運等跨區城際交通運具，中央補助9成、地方負擔1成。至於區域內的市區公車、捷運以及公共自行車，六都中央補助五成，六都以外中央補助75％。

王圳宏指出，基北北桃四市已經整合完成達成共識，聯合向中央爭取，希望中央能夠全額補助跨區的鐵路及國道客運，至於區域內的三種運具，由於基隆財政狀況不佳，也將向中央爭取能夠全額負擔地方運具，或是依《財政收支劃分法》負擔85％。

謝國樑表示，基北北桃四市已經達成共識，希望中央政府能夠「好人做到底」，提供地方政府更多的補助，畢竟這也是中央提出的政策。另外，目前這項政策是用特別預算執行3年，也懇請中央能夠基於政策持續性原則，能夠在3年後延續下去。