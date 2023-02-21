荔枝產業是新竹市致力推廣的農業品牌之一，為協助農民防治荔枝椿象，新竹市政府21日辦理「荔枝椿象及荔枝蟲害防治講習會」，向農民們宣導若要防治、殺滅荔枝椿象，最佳時機就是每年的2月底至3月初，希望農戶把握時間，提升荔枝產量與品質。

市府今天舉辦的講習會中，特別邀請桃園區農業改良場助理研究員陳巧燕講解「荔枝椿象生態、化學防治方法、病蟲害整合管理」及「荔枝蟲害整合管理」課程，教導荔枝產銷班員荔枝椿象正確的用藥知識及荔枝其他害蟲的整合管理防治方法，學習使用生物防治，減少農藥使用達成防治目標。

產發處長許智堡表示，新竹市生產的荔枝品種主要有黑葉、糯米、桂味3種，以黑葉荔枝為大宗，栽培面積總共約15公頃，為新竹市推廣的農業品牌之一，荔枝蟲害除荔枝椿象外，還有荔枝細蛾等，若不及時防治，會導致落花、落果等病徵影響農友收益，嚴重者可對荔枝造成高達80％至90％的損失。

他說，隨著農業科技的進步，「旋轉式避蛾燈」及「平腹小蜂」等防治蟲害資材相繼商品化，讓農民防治不再仰賴化學防治。同時，為照顧荔枝農友，市府除邀請專家學者作專業知識講解，更補助農會發放平腹小蜂達12萬隻，共同攜手對抗荔枝椿象。

許智堡同時指出，每年2月底至3月初剛好是荔枝椿象結束冬眠期，體內脂肪存量最少的時候，同時也是防治荔枝椿象最佳的時機。

產發處也提醒農友，在防治荔枝椿象時，需特別注意荔枝椿象分泌的臭液，因其具有腐蝕性，皮膚或眼睛若不慎接觸，將有造成灼傷甚至失明的風險，因此呼籲農友防治時應穿戴合適的防護裝備再進行防治工作，以免受到傷，同時建議選用友善資材來防治荔枝蟲害，以達農藥減量之效益，同時更能提升新竹市荔枝之品質。

農友們若有荔枝病蟲害防治相關問題，可洽新竹市政府農林畜牧科，電話：03-5216121轉249、新竹市農會03-5386143轉503，以及桃園區農業改良場03-4768216轉315諮詢。