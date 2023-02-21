法新社報導，BBC節目「非洲之眼」（BBC Africa Eye）／「廣角鏡」（Panorama）記者與100多名在這個肯亞茶園工作的女性進行談話。

BBC在報導中指出：「在2家英國企業持有多年的肯亞茶園裡，有超過70名女員工向BBC表示，她們在過去2年間曾遭主管性虐待。」

這部紀錄片聚焦肯亞2個茶園，其中一個在拍攝當時由英國家居品牌巨頭聯合利華（Unilever）所有，另一個則由茶葉集團詹姆斯芬萊（James Finlay & Co.）所有。

BBC訪問了「大量」受害者，她們自稱別無選擇，若不屈服於經理的性要求就會失去工作。

BBC報導指出，有一人被她的主管傳染了愛滋病毒，另有多人因此懷孕，還有一名主管被控性侵住在茶園裡的14歲少女。

就連BBC臥底記者秘密拍攝時，茶園主管也試圖向她施壓，要求發生性關係。

聯合利華告訴法新社，他們「對BBC節目中的指控深感震驚」。

聯合利華去年同意以45億歐元（約新台幣1420億元）將旗下全球茶飲事業Ekaterra出售給英國私募基金CVC資本合夥公司（CVC Capital Partners），包括立頓（Lipton）及PG Tips等品牌。Ekaterra隨後更名為立頓茶葉與沖泡飲品公司（Lipton Teas and Infusions）。

立頓茶葉與沖泡飲品公司執行長羅思（Nathalie Roos）表示，對這些指控感到「震驚和沮喪」。

羅思在發給法新社的聲明中表示：「我們已即刻將事件核心的經理停職，並展開全面性獨立調查。」

詹姆斯芬萊集團也指出，對於相關指控「大感震驚」，且已將紀錄片中提到的2名主管停職，並啟動獨立調查。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120221