陸委會就近期之中國大陸情勢書面報告指出，近期中共方面加大對台工作，中共政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤及地方一把手會見我在野黨人士，稱在「九二共識」、反對「台獨」基礎上加強交往。宋濤藉弔唁星雲、會見我農漁業者及宗教團體等，推促恢復兩岸交流。另陸方前暫停我多項食品輸陸，後稱部分企業完成註冊、恢復輸陸；並促恢復小三通及兩岸直航航點。

陸委會報告提到，中共總書記習近平於政協新年茶話會、中共國務院春節團拜會，稱去年開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢握兩岸關係主動權；新年賀詞稱「兩岸一家親」。王滬寧出席「全國台灣同胞代表會議」，要求促進兩岸民間交流。宋濤新年寄語指將與台灣有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

陸委會稱，習近平於「拜習會」強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係不可逾越的紅線。另中共就美眾議院議長麥卡錫可能訪台等美台互動及相關國家國會議員訪台等，強調將挫敗外部勢力干涉和「台獨」圖謀；另稱台周邊海空域戰備警巡和實戰化演練，係回應台美勾連、反擊外部挑釁。中共未來將強化操作兩手策略，除持續政軍威攝，亦將透過兩岸交流各平臺與人士促統促融、推進交流統戰。

港澳情勢方面，香港2021年人口淨移出逾5萬人創30年新高；境外駐港公司呈現「陸進外退」。澳門2023年續維現金分享計畫及稅務減免等惠民措施。