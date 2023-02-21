許多人習慣每天來杯咖啡，台灣人一年就喝掉28.5億杯咖啡，咖啡族不免擔心，愛喝咖啡到底對身體有什麼影響？雙和醫院神經內科主任陳龍則表示，每天喝1杯咖啡不只可以提神，還可以降低腦中風的風險。

陳龍在「健康2.0」YouTube指出，咖啡當中含有抗氧化的成分，對於心血管、動脈硬化都有保護作用。他曾分析1990年至2020年間的國際文獻，共240萬沒有中風史的受試者，長期追蹤這些受試者，和平常沒有喝咖啡習慣的受試者，相比中風機率。

結果發現，每天喝450毫升至600毫升的咖啡（約超商1杯大杯咖啡），比起完全不喝咖啡者，中風的風險降低約8%，尤其對於出血性中風的保護力更高。此外，喝咖啡還可以降低糖尿病、肥胖風險；不過喝咖啡本身就是交感神經的刺激劑，建議容易心悸的人適量攝取。

陳龍也提醒，喝咖啡以「黑咖啡」為主，不加糖、奶，也不要過量，才能享受喝咖啡帶來的好處。