桃園市政府推出友善青創政策，市長張善政21日前往青年事務局，宣布「全台最優青創貸款利息補貼」，凡是在桃園市設立登記的青創公司，或是外縣市登記但在桃園實際營運公司，市府推出青創貸款利息補貼政策，減輕青年創業初期負擔，由青年局設置青創資源中心單一窗口受理貸款諮詢及利息補貼申請。

張善政說，推出友善青創政策包含「資金友善」、「項目友善」、「資源友善」、「社群友善」與「數位友善」。其中資金友善提供全台最優青創貸款利息補貼，針對在桃園設立登記的公司，推出最高200萬青創貸款5年免利息補貼，而外縣市登記但在桃園實際營運公司，則提供最高200萬青創貸款3年免利息補貼。他指出，這項政策是目前國內對於青創最優惠貸款條件，其他像是項目友善特別會去鼓勵跟數位相關、電子商務相關產業，市府則會透過網路社群在國內外幫助促銷等，一些配套措施都會和貸款優惠政策綁在一起，變成非常完整鼓勵青創團隊來桃園打拚的方案。

桃園市政府推出全台最優青創貸款利息補貼申請。(呂筱蟬攝)

青年局說明，除公司需設籍在桃園市或公司登記非桃園市，但實際營運據點在桃園外，補貼申請資格需年滿18至45歲，公司登記尚未超過8年，繳交資料包含利息補貼計畫申請書、切結書、貸款證明書、行政契約、設立登記及稅籍登記證明文件，外縣市申請者則需有照片及佐證文件，詳情可洽桃園市青年局官網或青創資源中心單一窗口專線03-4220908。