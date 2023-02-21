台中東海大學為活化校園資產，並讓畜產系學生校內上課，設立馬術運動教育中心，21日開幕啟用，目前有馬術練習場，另成立社團開辦馬術課，吸引學生搶著報名，校方表示，學習馬術，可培育學生建立自信、互助合作的精神。

東海大學創意設計暨藝術學院長許和捷指出，打造具有特色的跑道與馬廄，並自台中神岡引進馬匹及專業師資，數量為3匹大馬、7匹小馬，可作為教學與訓練之用途，並聘請3位專業馬術教練。

許和捷說，原本畜產系學生必修的馬識課程，得舟車勞頓每周到天馬馬場練習，如今讓學生在校訓練，相當便利，目前學生搶著報名到馬廄為馬匹服務，但都須經挑選、採淘汰制。

東海大學學生搶著報名參加馬術社社團，在校內馬廄學習幫忙餵馬、刷毛，並熟悉馬匹習性、個性。（張妍溱攝）

加入校內「馬術社」半年的東海大學中文系學生謝詩祺說，當初覺得高大的馬兒很可怕，但接觸後發現，馬其實很溫馴，而且很懂人性，因此被馬吸引，吸引他開始學騎馬。

謝詩祺指出，剛開始她在校內馬廄學習幫忙餵馬、刷毛，熟悉馬匹習性、個性，馬而不開心時會跺腳，開心時會搖尾巴，她半年前申請加入馬術社社團，在校園裡學習馬術新知。

東海大學馬術教練王裕權表示，透過馬術課程教導學生學習認識馬匹、照顧馬匹，以及領馬、騎乘等課程。學生在馴服馬的過程，培育建立自信、互助合作和信任扶持的內在價值。

東海大學校長張國恩指出，東海馬場比鄰東海牧場與東海湖，馬場的設立不僅活化校內資源，更成為台中的嶄新的景點，成為最鄰近市中心的馬術教育基地。