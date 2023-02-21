40歲黃姓男子從去年11月起，多次以「框」酒店妹出場，再以心臟不適等藉口，要求酒店妹陪他回家照料後，限制酒店妹行動，逼迫發生性關係，事後3名被害人報警提告，台北地檢署21日依妨害性自主等罪起訴黃男。

檢警調查，第1名被害人指控因去年經常被黃男框出場，多次進出黃男位於北市大安區的住處，但有次她有事想離開，黃男求她留下不成，就動手打她，還放話威脅「找人去她家門堵人」。她因此至少5次被迫發生性關係，甚至黃在去年11月14日到22日限制她的行動，她趁機報警，警方到黃男住處將她救走。

第2名被害人指控，她因友人急需用錢，曾找黃男周轉，黃男要她到家中拿錢，她到黃男住處後卻遭黃男拿走鞋子並擋住電梯不讓她走，她只好報警。

第3名被害人控稱，她去年12月25日被框出場後，跟黃男回家，結果遭黃男以剪刀威脅發生性關係，隔天黃男再框全場，她發訊息請經紀人幫忙報警，警方到場以現行犯逮捕黃。檢方一度聲押獲准。

檢警調查，黃男過去曾被酒店妹指控性侵，但獲不起訴，這次黃男辯稱和3女分別是男女朋友或性交易，但檢察官不採信，依法提起公訴。