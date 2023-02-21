雄獅為促進觀光產業永續經營，鎖定軌道經濟持續深耕國旅市場，續鳴日號、鳴日廚房及藍皮解憂號後，去年再取得台鐵兩鐵列車經營權、推出結合鐵馬觀光遊程的「兩鐵旅遊列車」，原訂10月21日上路，惟因9月17～19日台東接連發生強震而暫緩。

因應震後花東鐵路復駛，雄獅預計4月重新啟動「兩鐵旅遊列車」，主打「小鎮漫遊」概念，利用停點客製化及人車同行等優勢，鎖定東部特色小鎮如鳳林、鹿野等，帶旅客運用單車探索在地。

雄獅表示，鐵路加鐵馬的低碳行程同時兼顧舒適性及ESG趨勢，適合作為單車社團、員工旅遊或喜歡單車挑戰者的活動首選，更可客製行程自西部出發，如兩鐵旅遊列車與三鐵活動「LAVA TRI玩賽樂園」合作，讓選手能輕鬆帶著愛車前往比賽地點，展現列車多元運用。

此外，雄獅看好戶外運動風氣興盛，為完善兩鐵綠色旅遊體驗，攜手台鐵於頭城、冬山、新城、花蓮、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、池上、關山、鹿野及台東共13處台鐵站點獨家打造自行車補給站，提供旅客交通租賃及旅遊諮詢服務。

雄獅表示，東部13處自行車補給站預計自5月起開始營運，未來規畫與在地創生及創意農產品夥伴合作，盼共同提升在地經濟。而「兩鐵旅遊列車」也將結合13處站點，於下半年陸續推出多元行程。